中國海軍首艘風帆訓練艦將停靠香港

破浪號是中國海軍首艘風帆訓練艦。（圖源：大公報） 中評社北京11月17日電／據大公報轉香港中通社報導：中國人民解放軍駐香港部隊16日表示，根據年度計劃，中國人民解放軍海軍“破浪號”風帆訓練艦，將於11月18日至20日技術停靠香港。“破浪號”是中國海軍首艘風帆訓練艦，是一艘三桅全裝備快速帆船，排水量1200餘噸，主要用於海軍院校學員進行天文航海和傳統船藝、航海技能培訓，同時開展對外軍事交流。



根據年度計劃，8月中旬至11月下旬，“破浪號”風帆訓練艦組