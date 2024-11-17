李在明一審被判有罪　或無緣韓國總統選舉

4月10日，在韓國首爾，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明（前排中）與共同民主黨領導層共同慶祝出口民調結果大幅領先。（圖源：新華社） 中評社北京11月17日電／據新華社報導，韓國首爾中央地方法院15日裁定，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明違反《公職選舉法》罪名成立，對其判處監禁一年、緩刑兩年。如果終審維持原判，李在明將無法參加下屆總統選舉。



據檢方指控，李在明在2021年12月競選總統期間作虛假陳述，謊稱不認識牽涉一起地產腐敗案的關鍵人物；還在2021年10月國會對京畿道政府審查中，就另一個房地產開發項目所涉用地規劃問題作虛假陳述。



首爾中央地方法院認定李在明在兩起事件中都撒了謊，但僅需就後者承擔刑責。法院認為，在選舉過程中向選民作虛假陳述，可能導致民意遭到歪曲，李在明的謊言經媒體傳播影響深遠，其罪責和犯罪情節“相當嚴重”。



李在明在庭審結束後告訴媒體記者，他“無法接受”這一判決，將提起上訴。



根據韓國相關法律，如果法院終審維持原判，李在明將失去國會議員席位，並且五年不得競選公職，意味著他無法參加下屆總統選舉。



按韓國媒體說法，李在明被視為角逐2027年韓國總統寶座的熱門人選。2022年總統選舉中，李在明以微弱差距敗給國民力量黨候選人尹錫悅。



除本案外，李在明還因教唆他人作偽證、貪腐等指控受審，其中一起案件定於本月晚些時候宣判。