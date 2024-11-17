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俄羅斯向烏克蘭發動大規模導彈及無人機襲擊
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2024-11-17 14:33:57
中評社香港11月17日電／俄羅斯向烏克蘭全國多處發動大規模導彈及無人機襲擊，首都基輔、黑海港口城市敖德薩及東南部扎波羅熱都傳出爆炸聲。
香港電台報導，烏克蘭空軍向全國發出空襲警報，指多款導彈正飛越烏克蘭領空，呼籲居民避難。乌克兰能源部長說，俄羅斯的導彈瞄準烏克蘭境內的發電和輸電設施。作為預防措施，基輔等多個地區暫停電力供應。
鄰國波蘭的武裝部隊表示，在俄羅斯對烏克蘭發動導彈攻擊後，波蘭戰機緊急升空確保空域安全。
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