外交部發言人全面介紹中美元首利馬會晤情況

中評社北京11月17日電／中國外交部發言人11月17日全面介紹中美元首利馬會晤情況。



發言人表示，當地時間11月16日下午，習近平主席在秘魯利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間應約同美國總統拜登舉行會晤。中方已經發佈會晤新聞稿。我願進一步介紹有關情況：



此次會晤是習近平主席同拜登總統時隔一年再次會晤。雙方回顧了過去四年中美關係走過的歷程，並從中總結經驗啟示，圍繞在美國政府過渡期推進對話合作、妥善管控分歧，以及共同關心的國際地區問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通，為中美關係發展指明了方向。



過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但在兩國元首領航把舵下，開展了對話和合作，總體實現了穩定。習近平主席在同拜登總統交往中就中美關係發展闡明戰略性、方向性、指導性意見。習近平主席生動地將中美關係比作一座大廈。其中，2021年視頻會晤時，提出兩國應該相互尊重、和平共處、合作共贏，這是中美關係這座大廈的穹頂；2022年巴厘島會晤時，重點談了中方在台灣問題、道路制度、民主人權、發展權利上的4條紅線，這是大廈的基座；2023年舊金山會晤時，建議中美雙方共同樹立正確認知、有效管控分歧、推進互利合作、承擔大國責任、促進人文交流，這是大廈的5根支柱。此次會晤，習近平主席又高屋建瓴地歸納了7點經驗和啟示，包括：要有正確的戰略認知，要言必信、行必果，要平等相待，不能挑戰紅線、底線，要多搞對話和合作，要回應人民期待，要展現大國擔當。習近平主席強調，雙方要繼續為中美關係這座大廈添磚加瓦，願同拜登及其繼任者為此共同努力。

