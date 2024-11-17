雙11剛過女裝店爆結業潮　退貨率達80%

中評社香港11月17日電／內地剛剛結束的“雙11”購物節，被指熱度越來越淡，湊單退貨、退貨率高企成為熱話。據內地傳媒報導，有女裝店在社交平台稱，發貨2000件衣服，被退回了1500件；有不少女裝店因虧損嚴重，在雙11後宣布結業。



“雙11”是指內地各網購平台每年在11月11日前後舉行的大型促銷活動，今年被稱為史上最長的“雙11”，早於10月中已開鑼。阿里巴巴、京東、拼多多等均在10月14日“搶灘”，抖音更於10月11日開始促銷，競爭異常激烈。



據報今年“雙11”期間，有女裝店在社交平台稱，發貨出去2000件衣服，退回來了1500件，其中很多退貨理由是拍錯尺碼或寄錯包裹。有機構統計各平台退貨率，女裝成為退貨率最高的類別，特別是女裝直播，退貨率高達80%。



星島網報導，有女裝品牌店表示，其店鋪的退貨率從過去的20%逐漸增長，目前日常情況下退貨率達到70%。據她瞭解，目前行業退貨率達到了80%，部分店鋪甚至達90%。



報導指，退貨率高企，皆因消費者選擇“湊單先買、買完再退”的手段，即是買入多件產品“湊單”，以獲取購滿一定金額的減價折扣，獲取優惠、收貨後再選擇退貨。



隨著今年以來女裝退貨率的持續飆升，內地不少商品交易額（GMV）過億或知名網店宣告結業。在今年雙11前不久，名為“鄭百萬小個子衣櫥”的淘寶女裝店宣布關店的消息引發內地網民熱議。因這家店曾登上淘寶神店榜前九位。



“鄭百萬小個子衣櫥”擁有20多萬粉絲，店主鄭先生今年10月宣布閉店消息，準備賣完尾貨就徹底告別女裝行業，因退貨率超過70%以及持續虧損，令他不得不作此決定。



他經營女裝12年，感受網店商家和消費者的地位明顯發生了改變。他表示，特別在雙11大促活動，消費者為了湊單衝動消費多，女裝退貨率更高。因為有運費險，許多消費者把網店當“試身室”，一件衣服同時買兩個顏色或者兩個尺碼，試穿後再退回去一件，這已經形成了一種消費習慣。



事實上，今年以來，已有不下40家知名網店宣布閉店/停止上新。舉例粉絲達500多萬的女裝店“少女凱拉”早前被爆欠款跑路。而張大奕、周揚青等大網紅也先後宣布關閉自己的店鋪。有結業聲明表示，市場環境艱難，店鋪處於虧損狀態，亦有部分明言了是由於退貨成本過高，再加上運費險等種種成本，導致閉店收場。



報導引述有店主指，退貨率達50%已經在虧損邊緣，除了貨品滯銷問題，為了處理退貨而增加的人手、快遞費也是成本。



另一邊廂，有消費者則投訴貨品質素差，有消費者表示，今年是退貨最多的一年，以前是偶爾退一兩件，現在是買十件退十件，“現在的衣服真的沒法穿。” 有消費者質疑，不少女裝尺碼不對、貨不對辦，模特圖與實物相差甚遠等等。有消費者為買到合適的衣服，便每個款式下單幾件不同尺碼，買回來試穿後，再把不合適的退掉。