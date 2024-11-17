美財長兩大候選人競爭激烈　馬斯克公開力撐他

中評社香港11月17日電／隨著特朗普逐步組織美國政府新班底，財長一職引起廣泛關注。據報特朗普尚未作出最終決定，目前領先候選人包括馬斯克公開力撐的Cantor Fitzgerald行政總裁Howard Lutnick，以及索羅斯基金管理公司前投資主管Scott Bessent。



據星島網綜合媒體報導，美國財長之爭已成為“特朗普2.0”方向的代理戰，在一些傾向於採取更穩健方式的人中，Bessent明顯成為熱門人選，而Lutnick則贏得特朗普許多“鐵粉”的支持。



事實上，在特朗普第二任期中，財長角色將至關重要。有分析指出，財長管轄範圍將包括金融市場、美國債務發行、經濟國家安全事務、稅收政策，以至美元強弱，也可能是貿易談判中與外國領導人的關鍵對話者。



對沖基金經理Kyle Bass表示，市場最初因特朗普勝選而上升，但在Lutnick對財長職位表達興趣之際，市場隨即出現拋售，似乎正在反映Bessent是更合適人選。他個人也認為，“Bessent是財長的不二人選，Lutnick應該擔任一個重要而偉大的職位，但‘製片人’不應該成為‘主角’”。



不過，馬斯克指Bessent是“一成不變的選擇”，並將“照舊讓美國走向破產”，而Lutnick才能真正帶來變革。值得留意的是，Bessent被視為相對傳統，對加密貨幣的態度偏向質疑；相反，Lutnick則認為，往後人們甚至可以用加密貨幣來繳稅。



報導又提到，馬斯克與Lutnick有著密切聯繫，兩人曾被拍到一起在海湖莊園與特朗普會面。Lutnick亦曾表示，與馬斯克就削減政府開支的方法進行了磋商，並在一次採訪中稱“我、馬斯克和特朗普會想出辦法”。但早前亦有消息指Lutnick似乎已開始失去競選機會，促使馬斯克公開表態支持。



至於Bessent作為特朗普競選期間的主要顧問之一，一直保持“低調”，在競選最後幾天才成為該職位的主要競爭者。他也曾在海湖莊園待過一段時間，特朗普在競選期間更對Bessent大加讚賞，稱其為“華爾街最聰明的人之一”、“每個人都尊重他”。



特朗普據報目前仍未有明顯傾向，其過渡發言人Karoline Leavitt則在聲明中表示，“特朗普正在決定誰將在他的第二屆政府任職，彼時將由他宣布”。