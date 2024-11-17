美日澳防長會談　新設機制增進安保合作達共識

中評社香港11月17日電／美國、日本及澳洲的國防部長在澳洲北部城市達爾文舉行三國防長會談，就新設美日澳防務磋商機制，以增進安全保障領域合作的方針達成共識。



香港電台報導，日本防衛相中谷元在會上表示，印太地區的安保環境越趨嚴峻，希望把日美澳的防衛合作提升為實踐性的機制。



三人會後舉行聯合記者會，澳洲副總理兼防長馬爾斯就澳美在達爾文舉行的年度聯合訓練表示，三方已就日本陸上自衛隊水陸機動團明年起定期參加訓練達成共識。美國防長奧斯汀亦表示歡迎，期待日方與輪換駐留達爾文的美國海軍陸戰隊加強合作。