美國報告首例猴痘分支I型病毒感染病例

中評社香港11月17日電／美國疾病控制和預防中心16日宣佈，加利福尼亞州公共衞生部門經實驗室檢測確認，該州出現一例猴痘分支I型病毒感染病例。這是美國首次發現這種感染病例。



新華社報導，美疾控中心表示，這一病例與中非和東非地區正在爆發的猴痘分支I型病毒疫情有關。該患者近期有東非旅行史，返回美國後在當地一家醫療機構接受治療。出院後該患者一直在家中隔離，沒有接受針對猴痘的專門治療，其症狀正在改善。



據介紹，猴痘是由猴痘病毒感染所致的一種人畜共患病，猴痘病毒現有分支I型和分支II型。不同分支的猴痘病毒有不同特徵，其差異體現在感染對象、傳播方式、死亡率等方面。自2022年以來，美國境內一直有猴痘分支II型病毒傳播，但該國從未報告過猴痘分支I型病毒感染病例。



美疾控中心表示，猴痘分支I型病毒對公眾構成的健康風險較低。在當前非洲等地的疫情中，猴痘分支I型病毒感染後引發的症狀和死亡率並不像以往疫情那樣嚴重，在患者接受良好的醫療救治後，死亡率約為1%。



該中心建議公眾避免與出現猴痘症狀的患者密切接觸，避免接觸猴痘患者使用過的物品，如果符合條件，可接種猴痘疫苗。



據介紹，猴痘最常見的症狀是皮疹，多見於面部和四肢，也可能出現在生殖器等部位。猴痘潛伏期一般為3天至17天。