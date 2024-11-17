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兩枚照明彈落入以色列總理住所庭園 疑犯被捕
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2024-11-17 17:39:47
中評社香港11月17日電／兩枚照明彈當地星期六晚落入以色列總理內塔尼亞胡住所的庭園，以色列當局表示，已拘捕3名疑犯。
香港電台報導，這兩枚照明彈落入內塔尼亞胡位於凱撒利亞私人住宅的庭園，並未造成嚴重破壞。內塔尼亞胡和家人當時亦不在住宅內。以色列警方和以色列國家安全局作出譴責，並形容這次事件嚴重，標誌著危險升級。當局其後表示，連夜追捕並拘捕3名疑犯，將會盤問他們。
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