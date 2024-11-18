香港兩岸智庫專家訪閩瞭解融合發展創新實踐

香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月17日晚抵達福州長樂機場。（中評社圖片） 中評社福州11月18日電（記者 束沐）香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月17至23日赴福州、廈門、漳州進行智庫交流，與福建涉台專家學者座談，調研考察兩岸融合發展示範區建設現況，並與閩南師範大學共同舉辦思想者論壇。此行將拜訪福建省台辦、福州市台辦、福建社會科學院、福建師範大學、閩江學院、廈門大學、華僑大學、閩南師範大學等單位、高校和研究機構。



這是繼2019年4月首次組團訪問上海、2023年10月訪問北京之後，香港兩岸智庫聯誼會第三次組團訪問考察。



該訪問團團長為中評智庫基金會董事長郭偉峰，香港中聯辦台務部二級巡視員魏敬東陪同，成員包括香港亞太戰略安全研究所所長李風、香港中觀研究所所長劉瀾昌、《中華時報》總編輯紀碩鳴、中評智庫基金會秘書長羅祥喜、香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁、《大公報》主筆朱穗怡、中評智庫基金會副秘書長束沐。



去年9月《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》頒布一年多來，無論是示範區建設的新進展、新政策，還是閩台關係的新形勢、新變化，兩岸輿論高度關注，需要廣大智庫學者深入研究，並加以提煉總結。“一國兩制”在港實踐已有27年，香港涉台智庫專家學者對融合發展與國家統一具有使命感，也可以提供許多獨到的觀察與經驗，期待通過此行親身瞭解福建探索融合發展新路的創新實踐，並與福建智庫學者深入交流。



中評社將全面報導香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團的交流參訪動態。