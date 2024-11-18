快評：習近平再度清晰闡述台灣問題原則立場

中評社快評/中國國家主席習近平與美國總統拜登16日下午在秘魯利馬參加亞太經合組織領導人非正式會議期間進行了會晤。兩國元首重申雙方就中美關係指導原則達成的7點共識，即相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》、在有共同利益的領域開展合作、負責任管控雙邊關係中的競爭因素。雙方願秉持這些原則，繼續穩定中美關係，實現平穩過渡。



同時，雙方也沒有迴避分歧。其中，習近平清晰闡述了中方在台灣問題上的原則立場，強調：一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守；“台獨”分裂行徑同台海和平穩定水火不容；美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的“台獨”本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對“台獨”，支持中國和平統一。



習近平之所在此次習拜會上再度闡述中方在台灣問題上的原則立場，一方面這是中方在台灣問題上一貫的、清晰的原則立場，是中方在中美關係上劃定的第一條不可逾越的紅線；另一方面也是因為美方在台灣問題上不斷挑戰中方的底線，包括不斷掏空其“一個中國政策”的內涵、不斷給“台獨”分裂勢力傳遞錯誤訊號，或者說一套做一套，言行不一，必須加以重申、提醒或警告，希望美方審慎處理台灣問題。