社評：“習拜會”給特朗普2.0的警示

“習拜利馬會”對特朗普2.0有警示作用 新華圖 中評社香港11月19日電（評論員 冬日）剛在秘魯利馬亞太經合組織峰會期間舉行的“習拜會”之所以引人矚目，是因為這是特朗普卷土重來以後首次舉行的中美元首峰會，其間釋放的訊息對特朗普2.0時期中美關係的走向有警示意義。



拜登是自尼克松52年前訪華以來，首位沒有在總統任上訪問中國的美國總統。民主黨在此次美國大選中大敗，拜登政府已成“跛腳鴨”，再過兩個多月就要下台，為何中國領導人還要跟拜登會面？見面還有什麼好談的？這確實是會談前人們心存疑慮的話題。



事實證明，中方不僅見了，而且雙方談得很好。兩國元首重申了雙方就中美關係指導原則達成的7點共識，即相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》、在有共同利益的領域開展合作、負責任管控雙邊關係中的競爭因素。雙方願秉持這些原則，繼續穩定中美關係，實現平穩過渡。



這至少說明兩件事：第一，中方是重視中美關係的。不管誰在美國當政，中國總是希望能有一個基本穩定正常的中美關係。中美兩個大國關係保持穩定，不僅有利於兩國人民，也是全世界的期待。



第二，中國的對美政策是持續的。儘管美國政府即將更替，但習近平強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變；按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變；堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變；賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。