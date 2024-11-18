懷台農業合作論壇開幕　共商兩岸農業發展新路

活動現場 中評社北京11月18日電／11月15日，“懷柔旗跡好物來”2024懷台農業合作論壇暨農產品交流會在北京市懷柔區舉辦。兩岸與農業產業、農產品交流相關的協會組織、專家學者、從業人員等100餘人共聚懷柔，共商兩岸特色農產品流通渠道，探索兩岸農業融合發展新模式，促進兩岸交流交往交融。



北京市台辦領導趙孝清、懷柔區副區長夏文佳出席開幕式，懷柔區台辦主任魏懷珍、中華海峽兩岸事務交流協會會長朱邦文致辭。懷柔區農業農村局、文旅局等部門和鎮鄉相關領導參加。



本屆論壇以“懷柔旗跡好物來”為主題，由北京市懷柔區農產品流通協會、中華海峽兩岸事務交流協會共同主辦，旨在促進懷台農業合作交流、農產品展示流通，助力兩岸特色農產品通過電子商務平台深入交流互通，促進兩岸交流交往交融。4位京台雙方嘉賓圍繞特色農產品加工技術創新、電商新質生產力、智慧農業、地方特色產業帶動地方創生等主題進行主旨發言，現場分享經驗，闡述觀點，碰撞思想火花。為推動農產品交流合作，本屆論壇特別設計了產品推介環節，兩岸農產品交流協會通過視頻、現場展示等形式展示推介香蕉、板栗等特色農產品，探索兩岸農產品互通發展新思路。台灣參訪團還考察了禦食園食品公司、高兩河彩繪廠、漁陽郡·四時里田園等，深入瞭解懷柔區農文旅產業發展情況。



懷柔區台辦主任魏懷珍在致辭中希望，兩岸嘉賓以此次論壇為契機，加強交流合作、加快成果轉化，為兩岸農業發展注入寶貴的智慧和力量。同時，希望本次論壇可以帶來新啟示，為兩岸交流合作提供更加廣闊的前景和機遇。



近年來，懷柔始終踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，充分發揮自然生態優勢，高質量推動綠色發展、創新發展。懷柔區台辦圍繞科學城統領“1＋3”融合發展，積極探索推動兩岸農業領域合作交流。連續舉辦三屆京台美麗鄉村論壇、兩屆民宿論壇。今年，探索舉辦“懷柔旗跡好物來”懷台農業合作論壇暨農產品交流會。懷柔區農產品流通協會分別與中華海峽兩岸事務交流協會、台灣農業技術交流協會簽定合作協議，今後將在品牌策劃、產品包裝、文化創意等方面深入合作，攜手助力懷台農業產業發展。