王鍵：中日關係“戰略互惠”閾值芻議

中國社會科學院研究員、中國社會科學院大學教授王鍵日前在北京主持了以“石破茂當選首相與中日關係未來走向”為主題的中評智庫思想者論壇，並進行了發言。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京11月20日電（記者 郭至君）中國社會科學院研究員、中國社會科學院大學教授王鍵日前在北京主持了以“石破茂當選首相與中日關係未來走向”為主題的中評智庫思想者論壇，並進行了發言。王鍵表示，再度赢得首相位置的石破茂強調兩國“戰略互惠”閾值，舉世矚目。日本政府須在戰略思維層次切實端正對華認知，更須恪守正道、篤行致遠，徹底摒棄冷戰對抗思維，妥善管控雙邊矛盾分歧，為兩國關係穩定改善與“戰略互惠”閾值積累更多有利條件與正能量因素。發言全文如下：



一、中日關係“戰略互惠”閾值



2024年9月27日，歷任日本防衛大臣與自民黨幹事長等職的石破茂當選自民黨第28任總裁；10月1日，石破茂在臨時國會眾議院和參議院首相指名選舉中，當選日本第102任首相。當日，中國國家主席習近平致電石破茂，祝賀他當選日本首相，並“希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件的原則和共識，全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係” 。



10月4日，石破茂在日本國會眾議院發表施政演說時表示，對於中國，我們將全面推進“戰略互惠關係”，在所有層級積累溝通。……通過日中雙方的努力，我們將如此構築“建設性、穩定的日中關係”。



10月10日，石破茂在老撾出席東盟系列領導人會議期間與中國總理李強舉行會談時表示，當前日中正沿著全面推進兩國戰略互惠關係、努力構建建設性、穩定的雙邊關係的方向前行 。當天的日本首相官邸官網亦稱，兩國首腦再次確認了日中兩國所共有的全面推進“戰略互惠關係”和構築“建設性、穩定的關係”這一大方向 。

