中評社北京11月18日電／網評：從兩場峰會看中國實力擔當和大國格局

來源：大公報 作者：宇文（國際關係學者）



全球迎來兩場最重要的峰會。一個是剛在秘魯閉幕的亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議，一個是將於今天在巴西召開的二十國集團（G20）領導人第十九次峰會。兩場峰會的主辦國雖然盡顯風頭，不過，峰會最重要的看點則是中國和美國。值得關注的是，中國國家主席習近平和美國總統拜登都會參加兩場峰會。作為世界上最重要的兩個國家，中美元首作為兩場峰會和兩個東道主的尊貴嘉賓，重要程度並不一樣。



習近平主席出席兩場峰會，不僅帶來亞太發展打造下個“黃金三十年”的宏願，也將通過中國的實力擔當，發揮中國在兩大機制中的建設性作用，並通過雙邊或多邊會晤深化和各成員國的關係。更重要的是，習主席還通過對秘魯和巴西的國事訪問，深化中國和兩個拉美重要關係的全方位關係，並將中拉合作提升到新的戰略高度。



拜登總統即將離職，民主黨也在大選中敗給共和黨。因此，拜登出席兩場峰會和對秘魯和巴西的訪問，僅具外交禮儀的象徵意義，充滿落寞和告別意味。事實也是如此，秘魯給予習近平主席高規格的外交待遇，接待拜登總統的規格明顯略低。在APEC峰會現場，也衹有加拿大和澳洲總理主動過來和拜登握手。看似人未走茶已涼，也並非國際社會勢利，實是因為美國國內政治的現實折射。



在兩黨政治惡鬥的情勢下，勝選的特朗普就任總統後必然會對拜登時代的內政外交路線進行大幅度調整。所以，拜登出席兩場峰會更像是友情告別，國際社會自然也是禮節性應對。



因此，中國才是兩場峰會的主角。中國不僅通過APEC峰會和G20峰會展示中國元首外交、大國外交和經濟外交的風采，並給世界帶來穩定預期。



APEC擁有21個成員，包括中美俄三個大國。亞太地區占世界人口三分之一，占世界經濟總量逾六成、貿易總量近一半，是全球經濟最具活力的增長帶，創造了舉世矚目的“亞太奇跡”。根據國際貨幣基金組織最新報告，亞太地區對全球經濟增長的貢獻率約為60%。G20成員的經濟總量占比，則超過全球八成。

