數智賦能物流業降本增效

中評社北京11月18日電／據經濟日報報導，從傳統的人工搬運、配送和管理，到如今的無人倉庫、自動分揀、智能配送，數字技術在物流業的廣泛應用，大大縮短了作業時間，有效降低了人力成本。



“我們調研發現，單一環節成本低、全鏈條運行成本高是當前物流行業最主要的矛盾，物流資源配置效率低、流通循環效率低是導致物流成本居高不下的關鍵因素。”交通運輸部規劃研究院城市交通與現代物流研究所副所長甘家華認為，數字技術高速度、透明化、可追溯、易交互等特點和優勢，能夠補上物流鏈本身存在的短板，其在縮短物流時間、提升配送效率、減少物流延誤和損失、降低人工成本等方面發揮著越來越大的作用，已經成為物流業降本增效的主要方向。



擴大智能化應用



今年“雙11”購物節前夕，京東物流推出了最新“貨到人”解決方案，解決了不超過10米標準料箱存儲場景下自動化設備成本高、儲量能力不足的問題。



據介紹，該系統由智狼機器人、立體貨架、存儲周轉箱、自動入庫和揀選工作站以及倉儲管理系統、倉儲控制系統等組成。通過模塊化設計、產品協同優化，該系統提升了倉儲空間作業效率，降低了員工的工作強度和運營成本。



數字技術還能解決物流行業另一痛點——信息不對稱，即業內人士常說的“車不知貨、貨找不到車”難題。“數字技術能夠迅速匹配雙方需求，減少中間環節，將貨物與車輛高效銜接，提升運輸效率。”甘家華說。



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