新技術助電商行業加速跑

中評社北京11月18日電／據經濟日報報導，中新經緯研究院聯合中國國際電子商務中心研究院、浪潮卓數日前發布的《2024雙十一消費洞察報告》（以下簡稱《報告》）顯示，今年“雙11”購物節期間整體消費市場呈現穩步增長勢頭，國產品牌大放異彩“Z世代”引領國潮消費風尚，人工智能技術在電商購物中的助推作用日益明顯。



今年10月14日至11月11日，網絡零售額超1.9萬億元，同比增速超8%。服裝鞋帽針紡織品、日用品、家用電器和音像器材行業銷售額居前三位。



電商平台互聯互通是今年“雙11”購物節的重要特徵，成為推動銷售額增長的重要因素。人工智能技術的廣泛應用，讓購物更便利，推動銷售增長。



在支付領域，淘寶和天貓可以接入微信支付，京東可以接入支付寶。用戶在微信上可以直接打開淘寶的商品鏈接，極大提升了購物體驗感。在供應鏈領域，京東的物流服務也接入了淘寶和天貓，增加了物流便利性。



互聯互通一方面優化了消費者支付體驗，提升了配送效率；另一方面降低了商家的運營成本，減輕了經營壓力。平台間壁壘逐漸消除，提升了支付、物流等各方面基礎設施的能力，用戶可以在不同的電商平台之間自由流動，對促消費有明顯的正向作用。



華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康表示，互聯互通構建起了一種帶有合作性質的戰略同盟關係。該舉措是基於各企業對長遠發展利益的考量，具有共享經濟的特色。



此外，各大電商平台利用人工智能技術優化商品推薦、客服體驗、供應鏈管理等多個環節，大幅提升了購物效率和用戶體驗，直接推動了商家的銷售轉化率。



從個性化推薦系統到動態定價策略，人工智能正幫助商家更有效滿足消費者需求。平台利用深度學習算法，分析用戶歷史購買數據、瀏覽習慣等信息，實時生成個性化的商品推薦，幫助消費者更快找到自己喜歡的商品，進而提高了轉化率，商家也獲得了更高銷量。

