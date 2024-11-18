美債沽售潮　蔓延華爾街股市

美國政經環境仍然存在很大不確定性，美股無視潛在風險而持續瘋漲，大調整無可避免。（大公報） 中評社香港11月18日電／大公報報導，特朗普勝出大選以來，美股出現非理性亢奮，成為投資者趁高沽貨獲利良機。事實上，美債沽壓加劇，長債息不斷抽高，正逐步逼近刺破美股超級泡沫的臨界點，華爾街股市暴跌危機乍現。



儘管市場普遍對特朗普的減稅、加征關稅政策有各種擔憂，將損害美國自身利益及衝擊全球經濟。美股無視潛在風險而持續瘋漲，標普指數平均市盈率升至30倍歷史高位，美股可以用非理性亢奮來形容，與經濟疲弱的基本因素嚴重脫節，大調整無可避免。



長債息升 美股瘋漲難持續



一直領升美股的科技股如英偉達，近日股價疲態畢露，上升動力轉弱，反映大量投資者趁高沽貨，預示美股瘋漲不可持續，而股神巴菲特，迄今堅持坐擁大量現金，等待美股大調整來臨。其實，美國政經環境仍然存在很大不確定性，目前特朗普內閣成員委任已引起很大爭議及市場不安，可以預期政治內鬥將會不斷，不利特朗普日後施政，這樣更難應對及解決財赤與通脹問題，美國經濟面臨更大挑戰與難關，華爾街股市難逃一跌，上周道指、標指及納指分別下跌1.24%、2.08%及3.15%，走勢轉弱，已蒸發特朗普勝出大選以來逾半升幅。



當前美股暗流汹湧，美國國債價格跌勢加劇，長期債息不斷抽高，30年期國債息曾高見4.6厘，而10年期國債息亦見4.5厘，長債息高企，美股泡沫面臨刺破。令人不安的是，美國債價跌勢已延續數年，投資美債資產不單止無法避險，更連年虧損，美國銀行業蒙受損失擴大，銀行風暴2.0隨時卷土重來。



美國債價跌勢反映市場信心有潰散跡象，特別是日本為求自保，支撐貨幣匯價，將會持續減持手上美債。最近一個多月，日圓兌美元急挫逾10%，曾低見156水平。



融資成本升 不利企業業績



由於日圓過度貶值，持續打擊日本消費、投資，經濟難翻身。因此，日本再入市干預匯市，加息機會增。日本央行曾在7月11日及12日兩次干預匯市，動用資金合共5.5萬億日圓，相當於350億美元，當中可能涉及拋售美債的操作，將推高美國長債息，意味美國企業及個人融資成本上升，不利企業業績。近日聯儲局主席鮑威爾亦表示不急於減息，似乎對通脹升溫感到憂慮，有可能暫緩減息，將加劇美債價跌勢。



美國債價跌跌不休，債息高企不下，不利於企業業績及實體經濟。當前美債拋售潮，有蔓延至華爾街股市之勢。