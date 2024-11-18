這個京郊小鎮，何以獨占全球提琴三成市場？

9月12日，北京華東樂器有限公司的員工在小提琴生產車間忙碌。（圖源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，從市區驅車一路向東，就進入了北京市東北端的平穀區。平穀是北京的菜藍子和果園子。鮮為人知的是，這個盛產大桃和蔬菜的遠郊區，還有個聞名世界的“提琴之鄉”——東高村鎮。



高峰時節，東高村鎮每年生產的提琴達30萬支，約占全球銷量的三分之一，銷往全球40多個國家和地區，年產值超過7000萬元。



一個種桃賣菜的傳統農業小鎮，何以瞄上一件西洋樂器，又何以獨占全球提琴三成市場？“鎮”了不起的背後，有什麼成功密碼，又藏著多少鮮為人知的故事？



7個人的星星之火，7000萬元的燎原之勢



提起東高村鎮的提琴產業，劉雲東是一個繞不開的人物。



1988年，一個偶然機會接觸到提琴製作的劉雲東，看見村裡有眾多走村串巷的木匠，便萌生了把大家組織起來製作提琴的想法。



就這樣，7個年輕人凑了7000元，租下村裡的舊庫房，成立了北京新星提琴廠。懂木匠活兒的村民，也照貓畫虎，做琴頭的，做琴軸的，做琴馬的……一時間，東高村家家刨子斧頭聲，人人投入到提琴配件的生產中。



隨著訂單逐漸擴大，東高村的業務從生產配件轉向整琴製作，戶戶冒煙的“家庭作坊”，也向規模化、標準化的企業集中。到2008年，全鎮提琴年產量達到30萬把，遠銷美國、歐洲、東南亞等地，產值高達7000多萬元。



記者採訪時，劉雲東已經退休，他創建的北京新星提琴廠，已更名為北京華東樂器有限公司。在寬敞明亮的生產車間，公司原工會主席耿占華回憶起創業時的情景，依然歷歷在目。



不懂製作技術，劉雲東就開車去市裡，把北京星海提琴廠退休的老師傅一個個接過來，手把手地教村民；沒有熟練工人，劉雲東就將各地國有提琴廠的下崗工人招聘過來；沒有訂單，劉雲東就背著提琴，去各個琴行和音樂節推銷，慢慢地東高村提琴的名氣就傳開了……

