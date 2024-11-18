孫玉菡：兩元乘車優惠　門檻維持60歲

長者兩元乘車優惠計劃自2012年起實施，每年開支不斷增加，今個財政年度預算升至60億元。（大公報） 中評社香港11月18日電／大公報報導，昨日是本港“長者日”，長者可免費乘搭多項公共交通工具，逾1800個商戶也提供優惠。政府正在檢討長者兩元乘車優惠相關政策，勞工及福利局局長孫玉菡表示，適時交代檢討結果，既要維持政策原意，也要做到財政可持續性，但應該會繼續維持60歲的年齡門檻。



長者兩元乘車優惠計劃自2012年起實施，隨著本港人口老化，以及部分長者“長車短搭”，導致政府的開支增加，十年間上升近六倍。自2022年起，受惠範圍更由65歲或以上，擴展至60至64歲人士後，政府開支大增，今個財政年度預算已升至60億元。



政府在今年8月25日起，要求60歲或以上香港居民必須使用“樂悠咭”，才能享用二元乘車優惠，不記名長者八達通及一般個人八達通，已不再適用於有關優惠。



政府早前預告，今年內完成檢討長者兩元乘車優惠。坊間早前有消息傳出，政府在考慮不同方案，包括“劃線”，即“劃線”後的一定年期後，屆時年滿60歲長者不能享有優惠，或還原至計劃之初，即65歲以上人士才能享有優惠，但只屬流傳，未獲政府證實。

