從進博會看中國文旅市場邁向新繁榮

中評社北京11月18日電／據海外網報導，已連續舉辦七屆的中國國際進口博覽會（以下簡稱“進博會”）已成為展示新產品、新技術、新場景、新風尚的重要平台。本屆進博會的舉辦不僅帶動了舉辦地上海的旅遊相關消費，還有效拓展了各地旅遊合作，同時也成為觀察中國文旅發展新動向的窗口。



創新展現特色文化



本屆進博會黑龍江展廳裡，一座包括“神州北極”“中國雪鄉”“網紅大雪人”等龍江文旅IP的“我在黑龍江等你”文旅雕塑群，吸引了來自不同國家的參觀者駐足欣賞。



冰雪不僅是黑龍江的重要資源，也成為當地深入挖掘的文化寶庫。現場展示的冰箱貼、香包、絲巾等文創產品都巧妙地嵌入了冰雪元素。據瞭解，以渤海靺鞨綉為特色的綉品牌、以和音樂器為特色的樂器牌、以赫哲魚皮畫為特色的民俗牌、以“黑龍江禮物”為特色的文創牌、以木刻工藝為特色的木雕牌，是黑龍江在本屆進博會上重點推介的5張文化牌，並以此展現當地的文旅特色。



近年來，文化與旅遊融合日益深入，獨具魅力的本土特色文化已成為重要的旅遊吸引物。正因此，通過多途徑、多載體創新展現當地文化，成為本屆進博會文旅相關展廳的共同特點，也給參觀者留下了“文化味濃”的深刻印象。



山東老字號暨非遺體驗館內，齊魯名吃、國禮手造、城市禮物等特色產品集中展現齊魯地域歷史文化；陝西老字號步行街展區展出的文創產品不僅受到觀眾喜愛，還引起中外企業關注，例如，以肉夾饃為原型設計的“絨饃饃”，被視為創新展示地方特色美食文化的載體；江蘇展廳內縈繞的昆曲唱腔，則讓人聯想到“蘇式生活”與“蘇式美學”；48個項目、80件（套）非遺作品在上海非遺客廳展出，為觀眾提供海派文化與江南文化的沉浸式體驗空間……



據瞭解，本屆進博會人文交流活動展示面積超過3.2萬平方米，為歷屆之最。虹橋國際城市會客廳展示區連同中華老字號、非物質文化遺產、國家級步行街、中國旅遊四大展示專區，成為全面展現中國各地文旅資源、城市特色和文化底蘊的窗口。

