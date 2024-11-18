中評社北京11月18日電／網評：安全是繁榮的保障 法制是穩定的基石



來源：大公報 作者：吳志斌（安徽省政協港澳台僑和外事委員會副主任、資深評論員）



中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室日前在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，其主題為“如何以實際行動建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。”夏寶龍主任出席，並同29位香港工商界代表進行了深入交流，主要圍繞如何建設香港貢獻國家、如何鞏固提升香港發展優勢、如何進一步講好香港故事等主題。



政府搭台寫劇本，工商界代表作主角，唱好繁榮發展的戲。夏寶龍主任對香港工商界為保持香港繁榮穩定、助力國家現代化建設作出的突出貢獻給予充分肯定。他表示，香港工商界素有愛國愛港的光榮傳統。從新中國成立，到改革開放，再到香港回歸祖國，在各個歷史時期，香港工商界始終憑借自身獨特優勢，奮力拼搏、開拓進取、靈活應變，推動了香港經濟騰飛，書寫了香港發展的傳奇，並積極參與國家建設和發展，發揮了重要作用。當前香港內外環境發生深刻變化，香港發展面臨不少挑戰，也迎來新的機遇。香港工商界和企業家作為推動經濟發展的主力軍，應當勇於擔當、挺身而出。



夏主任提出“六個需要”，包括“需要堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢”；“需要主動對接國家發展戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展”等，為香港工商界指引方向。



特首李家超對夏主任的講話及其對香港未來發展的指示表示感謝。他強調，特區政府會切實履行當家人職責，主動作為，凝聚力量，團結各界，共建香港。工商界尤其企業家，有實力、有經驗、有人脈網絡，是推動經濟發展主力軍，社會各界更要當好同行者，一起做積極的參與者和貢獻者，為建設香港努力打拼，為香港這個共同家園、為我們孩子的未來，作出一項一項具體的實際行動。



李家超上月發表題為“齊改革同發展 惠民生建未來”的新一份施政報告，更是呼籲香港工商界和企業家們作香港發展的帶頭人，坐言起行，凝聚社會共識和力量，將發展的衝勁和拚勁作為香港繁榮穩定的指導路徑。



做好基礎安全保障工作

