古琴藝術融入日常　傳遞古韵之美

左圖：位於深圳的九嶷琴社。右圖：九嶷琴社注重將古琴與日常相結合。（圖源：大公報） 中評社北京11月18日電／據大公報報導，在深圳的九嶷琴社成立十年來，培養了多名古琴愛好者，傳承與弘揚古琴藝術。琴社承辦的灣區古琴非遺文化藝術周，讓粵港澳的古琴愛好者一起欣賞古韵之美。走進九嶷琴社，各種形制的古琴整齊掛在墻上，中式裝修的風格，帶來一股濃鬱的藝術氛圍。



深圳市九嶷古琴學會會長陳碧勇出生在廣東河源，自幼受客家文化的薰陶，喜歡中國傳統文化藝術。“我兒時家裡有一床古琴，總喜歡去聽一下琴弦發出的聲音，感覺有一種歷史的記憶。”陳碧勇表示，古琴不同於其他樂器，它對技法、指法、節奏要求都很高。後來，陳碧勇拜師古琴演奏家楊青，利用業餘時間學藝。陳碧勇認為，這門古老藝術之所以能流傳幾千年，主要原因還在於琴為心聲，和古代文人的美學追求相契合。



融入生活 傳承古琴藝術



為了讓更多的人瞭解古琴藝術，陳碧勇與友人開辦九嶷琴社並開班授課，多以公益課為主，並舉辦古琴進校園、進社區、粵港澳閩台游學交流、灣區古琴非遺文化藝術周。陳碧勇希望通過這些活動，讓更多的人在閒暇時刻享受傳統藝術的薰陶。



“古琴技藝要傳承下去，不能僅僅停留在技法上的學習上，而是要將古琴藝術融入到生活當中，讓更多人去瞭解。”在九嶷琴社工作已十年的郭滿，擔任深圳市九嶷古琴學會秘書長兼古琴老師。她認為，古琴的技法並不難掌握，三個月左右可入門，但衹有將古琴融入生活，才能更好的學習和傳承。在教學過程中，郭滿注重將古琴藝術與日常生活相結合。她鼓勵學生們在日常生活中尋找靈感，將古琴的演奏與自己的生活經歷、情感體驗相融合。



郭滿表示，將古琴藝術傳承下去是她一直以來的夢想。她希望更多的人可以瞭解和熱愛古琴這一傳統文化。“我相信在不久的將來，古琴藝術將會成為更多年輕人追求精神文化生活的重要選擇之一。”