滬市70餘家公司獲股票回購增持再貸款支持

中評社北京11月18日電／據新華社報導，股票回購增持再貸款設立近一個月來，越來越多A股上市公司和主要股東獲得相關貸款支持。上海證券交易所最新統計顯示，截至11月16日，滬市共披露利用相關貸款進行回購增持公告78份，其中回購公告53份，貸款總額78.69億元；增持公告25份，貸款總額84.05億元。



為支持資本市場穩定發展，10月18日，中國人民銀行聯合國家金融監管總局、中國證監會發布通知，正式設立股票回購增持再貸款，激勵引導金融機構向符合條件的上市公司和主要股東提供貸款，支持其回購和增持上市公司股票。



上交所統計顯示，股票回購增持再貸款設立後，不少行業龍頭率先響應。中遠海控10月21日發布公告，披露計劃回購5000萬股至1億股公司A股股份，預計回購金額為10億元至20億元。中國銀行上海市分行同意為公司回購A股股份提供不超過3億元專項貸款支持。



此外，多家滬市民企也積極發布回購增持計劃。以通化東寶為例，在公司10月31日披露其控股股東東寶集團擬增持公司股份後，11月5日，通化東寶又發布關於控股股東股票增持取得專項貸款承諾函的公告，披露中國農業銀行吉林省分行將為東寶集團提供增持公司股票的融資支持，貸款額度為5億元，專項用於集中競價交易方式增持公司股票。