中國航展見證低空航空器“百花齊放”

中評社北京11月18日電／據新華社報導，隨著中國持續積極推動低空經濟發展，曾經遙遠而神秘的天空對中國人來說正在變得越來越伸手可及。



在廣東珠海市舉行的第十五屆中國國際航空航天博覽會（中國航展）上，電動垂直起降（eVTOL）飛行器、無人機以及面向未來的新構型航空器等創新低空航空器成為亮點，持續拓展的低空應用場景為企業和民眾創造新機會，帶來新期待。



“我們要珍惜這個創新低空航空器百花齊放的時代。”沃飛長空首席執行官兼首席科學家郭亮說。



吉利科技集團旗下沃飛長空在第十五屆中國航展期間發布了旗下AE200傾轉旋翼載人航空器的批產構型，宣布這款全球領先的電動垂直起降飛行器正式從科研走向量產，並計劃於2025年開啟載人驗證飛行。



“距離市民可以體驗乘坐飛行汽車已經並不遙遠。”郭亮表示，AE200預計在2026年前後，可以讓大家從一些小批量的固定航線上開始體驗。



低空經濟，是指以民用有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。



今年，低空經濟首次寫入政府工作報告。據統計，中國已有20多個省份將發展低空經濟寫入地方政府工作報告或出台相關政策，爭相布局低空經濟，希望依托新技術拓展新市場。



在第十五屆中國航展上，中國航空工業集團下屬的中國特種飛行器研究所自主研製的“祥雲”AS700載人飛艇現場收穫10架購艇訂單，簽署意向訂單164架。其中，荊門城市建設投資控股集團有限公司作為淘寶首個下單的“神秘客戶”，在航展現場再簽60架意向訂單。



荊門城市建設投資控股集團有限公司（荊門城控集團）董事長程雄表示，“瞄准低空經濟新機遇，荊門城控準備從投資AS700載人飛艇項目爭取市場先機。AS700飛艇是中國特種飛行器研究所的‘爆款’產品，荊門城控集團準備先從時尚旅遊的應用場景讓它先‘飛起來’。未來，我們將持續拓展飛艇的航空攝影、城市巡檢等其他應用場景。”

