內地先鋒文學作家殘雪“用語言建立烏托邦”

圖：內地作家殘雪。（圖源：大公報） 中評社北京11月18日電／據大公報報導，內地作家殘雪的文學創作，憑借“先鋒”“新實驗寫作”給讀者留下深刻印象。她在接受大公報記者專訪時表示：“所謂的實驗文學屬於層次很高的專業，類似哲學。”日前，殘雪獲頒香港中文大學的榮譽文學博士學位，她認為這一榮譽是對其文學成就的一次肯定。而縱觀其文學作品，她一直勇往直前地去突破傳統的寫作框架。



殘雪在今年獲頒美國文學獎，日前亦獲得香港中文大學頒發的榮譽文學博士學位，她的作品以“先鋒”著稱。在二○一九年的諾貝爾文學獎賠率榜爆出“殘雪”赫然位列前三號熱門，然而在內地讀者的閱讀領域，殘雪屬於“牆內開花牆外香”的一類作家。面對這樣的文學現象，殘雪甚為灑脫，對自己的評價是“一位理想主義的作家”，因為在她的文學天地，她就是做自己，寫自己想要寫的內容。



寫作走出傳統的框架



縱觀殘雪的作品，字里行間俱是創造性，她以一種勇往直前的力量去挑戰原有的傳統主義的寫作框架。殘雪走上文學創作之路，她給予自己的定義是：“我認為我是一位理想主義的作家。我從拿起筆的那一天起，就在開始實踐我的人道主義理想，從未有一刻改變過。”她認為一直在做的事，是在用語言建立烏托邦，“在我所建造的烏托邦，特別強調的是個人的創造性和對於人類及整個大自然的愛。我努力地通過創造一種新的世界觀，呈現給我的讀者，我自己也能從中得到解放。”



毋寧說，殘雪的作品具有十分鮮明的個人意識，比如在她近年創作的作品《少年鼓手》、《激情世界》中，都充滿著新鮮的書寫語境，前者洋溢的是不受約束的自我意識，後者則探討藝術與世俗生活之邊界，讀者閱讀她的作品時，往往會以一種很主觀的態度進入殘雪所建構的文學世界，“我自認為自己作為實驗文學作家是‘先知先覺’。比之純批判文學，我更希望去探尋人類世界的未來，故而我以烏托邦式的寓言方式，描寫了人在追求自由時的各種可能性。”



論及為讀者所搭建的文學空間，其作品《都市里的村莊》、《歸途》等，也都有很強烈的指代性，這個空間有可能並非實質，而是一個比喻，所謂都市中的村莊，其實是婁伯所居住的小區，還是一個在停電時只能爬20幾層樓梯才能去到的空間。在殘雪眼中，作品的空間性尤為重要，與世界觀、哲學觀可以融為一個整體，“空間性就是身體性或物質性。”