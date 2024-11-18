資本市場互通十周年：香港釋放強勁金融引力

中評社北京11月18日電／據新華社報導，滬深港通下合資格股票超過3300只，北向和南向交易的日均成交額分別為1233億元人民幣和383億港元，內地投資者通過港股通持有的證券資產總市值超過3.3萬億港元，境外投資者持有的中國內地證券資產（包括股票和債券）總額近7.6萬億元人民幣……



一個個亮眼數字的背後，是內地與香港監管機構和金融機構10年來的共同努力，是資本市場互聯互通機制不斷拓展和升級。香港釋放出國際金融中心的強勁引力。



2014年11月17日，滬港通正式啟動，內地與香港金融基礎設施首次連接，讓投資者可以委托本地券商、經由本地的交易所和結算公司買賣對方市場上市的股票。2016年12月5日，深港通開通，內地與香港資本市場的互聯互通拓展至深圳。



10年間，以滬深港通為代表的互聯互通在產品覆蓋範圍、交易結算機制、投資者參與等多個維度都取得了顯著成效，在提升中國資本市場的可投資性和國際化程度、增強內地與香港市場內在平衡能力和韌性、強化香港離岸人民幣業務樞紐地位方面發揮了重要作用。



滬深港通及債券通的落地和持續優化也大幅提升了中國資本市場的國際吸引力，推動A股和國債納入全球主流指數，吸引更多境外投資者。與此同時，指數納入也吸引了更多境外投資者增配中國資產。



這10年，隨著境內外投資者參與日漸深入，資產規模穩健增長。相比合格境外機構投資者（QFII）、合格境內機構投資者（QDII），滬深港通下的合資格投資者群體更為廣泛。截至2024年9月，內地投資者通過港股通持有的證券資產總市值超過3.3萬億港元，是2014年底的200多倍。



“過去10年滬深港通成交量節節上升，增幅近100倍，而瑞銀在這個市場的份額及交投量，也較10年前上升約400%。”瑞銀全球金融市場部中國主管房東明說。



他表示，滬深港通對瑞銀而言是個絕佳機制，可以為投資者提供一站式解決方案。同時，瑞銀關注的還有投資者類型是長線持有還是頻繁買賣的投資者，滬深港通也能支持這兩類客戶投資中國市場。

