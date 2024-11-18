澳門百業求變　創新迎挑戰

圖：（左起）澳門街坊會聯合總會會長吳小麗、澳門婦女聯合總會會長劉金玲、澳門中華總商會理事長馬志毅、澳門仁協之友聯誼會理事長招銀英、澳門公務員團體“雙慶”籌委會負責人李華苞（圖源：大公報） 中評社北京11月18日電／據大公報報導，澳門回歸祖國25周年，“慶祝澳門回歸祖國25周年集中採訪”媒體團深入探訪了這座城市的各個角落，觀察並記錄澳門居民25年來的生活變遷和城市的發展軌跡。從社會福利、教育、醫療等領域的顯著進步，到商業的變化與旅遊業的創新，再到公務員隊伍的服務提升，每一個細節都展現了澳門在“一國兩制”方針下的繁榮與活力。



來自澳門各界的團體代表接受媒體團訪問時都表示，澳門回歸祖國後取得顯著的社會經濟發展成果，居民生活素質得以大大提升。有商會代表說，回歸後，澳門不斷開放國際市場，面對旅遊業的新挑戰，業界需要有不同的創新，改變以往的認知，吸引內地及國際客源來澳消費。



“自澳門回歸祖國以來，社會福利、教育、醫療等領域都有所進步，街總會繼續努力，為市民提供更優質的服務。”澳門街坊會聯合總會會長吳小麗介紹說，街坊總會社會服務辦公室轄下超過30個服務中心，遍布澳門各地，中心一直致力提供多元服務於不同年齡層，為居民提供全方位高質量服務。包括長者服務、社區及家庭服務、復康及醫療服務、兒童及青少年服務等。她認為，自回歸後澳門居民生活素質得以不斷提升。



發揮社團作用 打造灣區服務標準



“我在香港出生，廣州讀書，又來到澳門地區，對粵港澳大灣區有深厚的感情。”吳小麗認為推動粵港澳大灣區區域發展非常有必要，街總將服務延伸至大灣區及橫琴，希望未來把澳門更多社會服務帶到大灣區，結合區內實際情況，打造大灣區社會服務標準。吳小麗表示，會發揮社團作用，積極參與粵港澳大灣區橫琴粵澳深度合作區的建設，促進澳門更好融入國家發展大局。



“在國家的重視和政府的支持下，婦女參與社會事務機會愈來愈多，婦女地位不斷提升。”澳門婦女聯合總會會長劉金玲表示，該會過去工作卓有成效，未來會持續與灣區內的婦聯及友好單位交流合作，亦會加強內地與澳門青年婦女交流，互相瞭解兩地的制度、法治與文化。此外，婦聯將更專注於新服務，包括設立兒童早療服務中心，以及將成立家長教育協會，透過瞭解社會需求，開展相應不同服務工作，希望能更好地完善服務內容，為居民提供適時支援。

