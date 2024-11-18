精技術辦大事　中國國際中小企業博覽會見聞

中評社北京11月18日電／據新華社報導，記者在日前舉行的第十九屆中國國際中小企業博覽會（以下簡稱“中博會”）上採訪發現，在創新引領下，越來越多的中小企業正以持續的創新、更精的技術，辦更多大事。



技術創新



在廣州琶洲展館的中博會展區，邁格鈉磁動力股份有限公司董事長馬忠威手里展示著一個直徑約20厘米、厚度約5厘米的環狀永磁材料物品，這個看起來並不起眼的“小玩意”，背後卻有大文章。



“這是我們新研發的高轉速磁懸浮軸承，相比一般軸承體積更小、效率更高、動力更好。”馬忠威說。



據馬忠威介紹，在創新驅動下，近年來企業保持了良好發展態勢，今年前三季度公司營銷達1.5億元，同比增長近20%。



隨著我國創新生態的不斷完善，一批以“小而精”為特點的中小企業快速發展。據工業和信息化部介紹，2023年，我國日均新設企業2.7萬戶，中小企業總數超過5700萬戶。



目前，廣東已累計培育專精特新小巨人企業2091家、創新型中小企業超過4萬家，獲批22個國家級中小企業特色產業集群，均居全國的前列。



據出席開幕式的廣東省有關負責人介紹，以中小企業為主體的民營經濟，貢獻了全省50%以上的GDP，60%以上的稅收，70%以上的創新成果，為廣東經濟社會發展發揮了不可替代的重要作用。



變革賦能



作為我國工業互聯網知名企業，樹根互聯在本屆中博會上展出的“邊緣中控交互體驗系統”可依托根雲——產線控制系統來完成上料、鑽孔、識別、分揀等生產工序的自動化控制，可幫助中小企業節約柔性產線約60%的建設成本。

