調查：九成㓥房兒童有脊骨問題

左圖：有調查顯示，㓥房兒童通常在床上、櫈子、飯枱上做功課，難以挺腰坐直，導致九成受訪兒童有脊骨脊椎問題。右圖：社協建議引入兒童優先原則，將三至十二歲兒童列入公屋優先安置行列，並增設更多社區客廳及社區學習中心。（圖源：大公報） 中評社北京11月18日電／﻿據大公報報導，本周三（20日）是世界兒童日。現時本港估計有近5萬名兒童及青少年，住在㓥房等不適切居所，社區組織協會昨日公布調查結果顯示，九成受訪㓥房家庭的兒童有脊骨脊椎問題，三成兒童要屈身做功課，一成不能坐直。有13歲㓥房女童脊柱側彎超100度，曾做三次手術治療。



社協表示，希望社會關注學童成長環境惡劣問題，加強學童脊柱側彎篩查並提供資助跟進治療。



社協於9至11月期間，對503名貧窮兒童進行調查，並為234名兒童檢查脊骨，當中55%受訪者就讀小學，四成多是中學生。脊骨健康檢查發現，九成人有不同程度的脊骨脊椎問題，當中約75%的頸椎傾斜角度評估不達標，約44%人肩部不平衡。13名兒童懷疑患有脊柱側彎，需轉介詳細檢查。



三度手術治療 背部打入20螺絲



調查並發現，74%受訪學童的家中沒有書桌或固定地方學習，通常在床上、櫈子、飯枱上做功課；近三成學童要屈著身做功課，更有8.2%完全不能坐直身。87%受訪兒童認為，惡劣的居住環境阻礙生活和學習質素，60%人反映感到身體疲累或酸痛。



單親媽媽程小姐一家四口居住在荃灣約100方呎的㓥房，家居環境狹小，13歲女兒常年在碌架床上做功課，疫情期間長期留在家中，9歲時就被別人說肩部一高一低，背部彎曲。女兒經檢查發現，脊柱側彎超過100度，醫生形容是“全港未聽過”，她今年完成三次手術，在背部打入20顆螺絲固定，“女兒現在不能跑跳，生活受到限制，很心酸。”