特區政府譴責“黎智英團隊”發假信息抹黑

圖：黎智英被控勾結外國勢力等罪，案件將於20日再訊。（圖源：大公報） 中評社北京11月18日電／﻿據大公報報導，壹傳媒集團創辦人黎智英被控兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪，早前辯方表示黎智英選擇出庭自辯，案件將於本星期三（20日）再訊。



近日，陸續有外國政府、政客、官員及媒體等對香港特區維護國家安全及黎智英案發表偏頗及誤導言論，更有所謂“黎智英海外國際法律團隊”發布虛假信息和作出抹黑，聲稱黎被“單獨監禁”，特區政府對此予以譴責。



特區政府昨日發出兩則聲明，促請外國人士及組織不要干預香港的審訊，指出黎智英方面早已公開澄清，從沒有給予指示該所謂的國際法律團隊代其行事，黎智英真正的代表律師亦已澄清，黎智英在獄中獲適切治療及待遇。特區政府發言人澄清，有關黎智英與其他囚犯中止交往的安排，即所謂“單獨監禁”，是出自黎智英本人意願，並由懲教署依法安排。



就黎智英涉及香港國安法的案件及相關羈押安排，所謂“黎智英海外國際法律團隊”近日再次發布虛假信息和作出抹黑。特區政府昨日予以譴責，並發聲明澄清相關事宜。



特區政府發言人指出，黎智英方面早已公開澄清，從沒有給予指示該所謂的國際法律團隊代其行事，可見該所謂國際法律團隊的公信力早已存疑。而黎智英真正的代表律師近日已作出澄清，表明黎智英在獄中獲適切治療及待遇，該所謂國際法律團隊卻繼續蓄意發布虛假信息，更誤導聯合國及濫用其機制，令人震驚。



單獨監禁按黎智英意願依法安排



發言人續指，懲教署一直致力為所有在囚人士提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，並設有現行機制，包括透過獨立訪客定期巡視的安排，以確保在囚人士的權利獲得保障。特區政府強調，懲教署處理黎智英相關事宜，均採取上述安排，與其他在囚人士無異。



發言人澄清，有關黎智英與其他囚犯中止交往的安排，即所謂的“單獨監禁”，多年來是根據黎智英的意願並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的。所謂的“黎智英國際法律團隊”及其他反華分子就黎智英被單獨監禁的失實言論，完全是歪曲事實的捏造及卑劣的政治操作，企圖借此抹黑及攻擊特區政府。

