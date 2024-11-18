行政長官李家超南美之行紀實

左圖：行政長官李家超昨日在秘魯利馬會見傳媒，總結出席亞太區經濟合作組織（APEC）會議的行程。右圖：李家超15日（利馬時間）出席亞太區經濟合作組織領導人與東道主嘉賓非正式對話。（圖源：大公報） 中評社北京11月18日電／據大公報報導，行政長官李家超在秘魯利馬出席第31屆亞太區經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，與其他經濟體領導人就以貿易及投資促進包容和互聯的增長、以創新和數字化協助轉型至正規及全球化經濟，以及以可持續發展達到強韌增長等議題交換意見。



今年亞太經合組織以“賦能、包容、增長”為主題。李家超在亞太經合組織領導人非正式會議上發言時表示，創新和數字化是促進繁榮和包容性增長的驅動要素，香港正推出多項措施深化改革，發掘新經濟增長點，締造更美好和共融的社會。



會議期間，李家超與當地商界領袖交流餐敘，表示香港與“一帶一路”沿線的秘魯簽署《自由貿易協定》，象徵兩地合作更上一層樓，商貿往來更便利，為港商和當地企業帶來更多商機。



跨過太平洋，開拓“一帶一路”新機遇。李家超總結今次行程時表示，這次會議共取得三個成果：第一，展示和重申香港在推動區域經貿合作，開拓多元發展機遇的參與和積極性；第二，為香港發掘在南美洲的新增長點，開拓南美市場機遇；第三，透過APEC會議，加強與東盟的關係，同時與更多經濟體加強建立貿易網絡。



秘魯距離香港2.9萬公里，航程約30小時，李家超不遠萬里前往當地，皆因APEC成員經濟體是香港重要的貿易夥伴，占本港外貿總值約八成，而秘魯也是參與“一帶一路”的國家之一。這是他上任後首次出訪南美洲，特區政府高度重視今次訪問，希望與APEC成員經濟體深化合作，支持區域經貿合作，開拓發展機遇，互利共贏。而APEC有多個成員經濟體本身也是“區域全面經濟夥伴關係協定”（RCEP）的成員，李家超亦趁這次機會繼續向各成員爭取支持，希望讓香港盡早加入RCEP。



訪著名羊駝紡織品企業 探討推動兩地雙向投資



這是李家超上任後首次出訪當地及南美洲，隨行的還有商務及經濟發展局局長丘應樺等。七天的行程被安排得滿滿當當，除出席APEC會議外，團隊還到訪當地著名羊駝紡織品企業，瞭解企業出口產品到亞洲的情況，探討推動秘魯企業和香港企業合作的機遇；亦出席由APEC商貿咨詢理事會中國香港代表舉行的交流晚餐，聽取有關推廣香港優勢和發展機遇，以及促進與其他經濟體合作等意見；還與馬來西亞、越南和新加坡領導人會面，推廣香港在不同領域的優勢和發展機遇，努力說好香港故事。

