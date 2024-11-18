俄氣斷供奧地利，俄歐關係生變？

這是2022年4月28日在俄羅斯首都莫斯科拍攝的俄羅斯天然氣工業股份公司辦公大樓。（圖源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，奧地利能源監管機構16日說，俄羅斯天然氣工業股份公司（俄氣）已於當天停止向奧地利國家石油天然氣集團接收端輸送天然氣。奧地利成為最新一個被俄氣“斷供”的歐盟國家。



俄氣提前12小時通知奧方“斷供”決定。奧地利國家石油天然氣集團15日說，它早就在為這一結果做準備，將通過從德國、意大利、荷蘭進口滿足其用戶需求。奧地利總理卡爾·內哈默也緊急召開新聞發布會安撫民眾，說國家有充足的天然氣儲備，今冬“沒有一戶人家會受凍”。



不過，隨著供暖季臨近，不少歐盟國家政府勢必要設法應對居高不下的氣價及其帶來的民怨。



俄方斷供決定緣於奧地利國家石油天然氣集團發起的仲裁官司裁決。這家奧地利最大的天然氣供應商先前向國際商會申訴，要求俄氣就“斷供”該集團德國分公司賠償其經濟損失，仲裁庭本周早些時候裁定奧方勝訴，要求俄氣賠償2.3億歐元。奧方遂以抵消賠償款為由，表示將停止向俄氣支付其奧地利分公司購氣費用。



幾十年來，俄羅斯通過一條蘇聯時期建設的跨境輸氣管道將俄西伯利亞北部所產天然氣經烏克蘭送達斯洛伐克、捷克、匈牙利、奧地利等國。奧地利原本是這條管道最大的接收方，正常情況下每天接收1700萬立方米天然氣，占該管道總輸氣量40%。



烏克蘭方面已表示不打算續簽5年一期的中轉輸氣協議，合同將在今年年底到期，屆時該管道將關閉。



不過，到目前為止，俄氣仍持續通過該管道輸送天然氣，16日輸送量為4240萬立方米天然氣，與15日水平保持一致。路透社收集的數據顯示，2023年，俄羅斯經該管道輸送了大約150億立方米天然氣，而根據國際能源署統計，這些天然氣滿足了奧地利及其鄰國匈牙利、斯洛伐克三國市場總和約65%的用氣需求。

