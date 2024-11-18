習近平主席APEC時間展現中國智慧

當地時間11月16日上午，亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議在秘魯利馬會議中心舉行。國家主席習近平出席會議並發表題為《共擔時代責任 共促亞太發展》的重要講話。（圖源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，秘魯利馬APEC會議期間，習近平主席連續發表兩篇重要講話。一篇是當地時間11月15日在亞太經合組織工商領導人峰會上的書面演講，一篇是當地時間11月16日在亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議上的講話。



闡述國際形勢、縱論時代潮流、指引前進方向……站在歷史的十字路口，習近平主席以高瞻遠矚的寬廣視野，運用中國智慧回應亞太各方和國際社會共同關切，為推動構建亞太命運共同體和人類命運共同體注入中國力量。



（一）“通”



“經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求，是科技進步的必然結果，是浩浩蕩蕩的歷史潮流，雖然遭遇過逆風和回頭浪，但其發展大勢從未改變。”習近平主席深刻指出，“以各種名目阻礙經濟合作，執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車。”



相通則共進，相閉則各退。當今世界，人類走向開放、走向融合的步伐不可阻擋，經濟全球化、各國發展利益交融相通既是客觀現實，更是歷史演進大勢。



亞太經合組織誕生於冷戰結束前夕和新一輪經濟全球化逐漸勃興之時，一直以推動經濟全球化為己任。當世界進入新的動蕩變革期，單邊主義、保護主義蔓延，世界經濟碎片化加劇，經濟全球化遭遇逆流，亞太大家庭何去何從，考驗著政治家的胸襟和智慧。



“構建開放融通的亞太合作格局”“正確引導經濟全球化方向，不能走少數國家獨占霸權的老路”“推動構建開放型世界經濟體系，維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢”“推進高質量共建‘一帶一路’，同各參與方共同打造陸海聯動和協同發展的互聯互通網絡”……利馬會議期間，響亮的中國聲音、鮮明的中國態度，引發各方共鳴。



在經濟全球化進程中，亞太要扮演什麼樣的角色？習近平主席鮮明指出：“放眼未來，亞太要繼續做推動經濟全球化的火車頭。”



江海奔湧，風急浪高，各方都在同一艘船上。衹有踐行開放聯通精神，太平洋才能變為促進繁榮增長的通途。

