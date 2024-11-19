吳心伯港大講座 展望未來四年中美關係

講座現場（中評社 郭至君攝） 中評社香港11月19日電（記者 郭至君）復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯昨日到訪香港大學，在港大當代中國與世界研究中心（CCCW）做了一場主題為“中美關係未來四年展望”的講座，與在場學生、學者、媒體共同探討特朗普“二進宮”之後中美關係會如何走向。CCCW創始主任李成做開場介紹，主持人是CCCW研究員Austin Strange。



吳心伯首先說，“我過去三十多年一直做美國研究，我看到三個時期不同的美國，第一個時期是在20世紀90年代，那是一個非常樂觀和自信的美國，推動全球化，修復和重建國際機制，‘接觸’和‘啟蒙’是關鍵詞……但在接下來的十年里，我看到了一個不同的美國，最大的特點是沮喪和憤怒，一切都始於911恐怖襲擊……第三個十年是從奧巴馬到特朗普第一任期，我們看到，美國政治組織、社會分裂和價值觀衝突……因此隨著特朗普的政治回歸，我們越發清楚地看到，特朗普現象將成為未來幾年塑造美國的主流。”



那麼隨著特朗普的“二進宮”，中美關係將怎麼走？儘管大家都說特朗普的不可預測性很強，吳心伯還是試圖預測了三種場景：第一種情況，我們將看到全面上升的緊張局勢，包括經濟、安全層面，但可以避免大規模衝突。因為最終還是可以與特朗普達成某些方面的交易，這是最好的情況。第二種情況，在一兩個特定領域可能會有一些嚴重的衝突。例如，在經貿、能源、高科技方面加強對中國的打壓制裁。這樣的話，兩國經濟關係將受到很大影響。另外，由於特朗普團隊中的一些成員屬於對華鷹派，所以我們會看到兩國之間的多點衝突，不僅限於經貿方面，但在這種情況下，中美之間仍然不會引發一場重大的軍事衝突，這是底線。第三種情況也是最壞的情況，即緊張程度非常高，雙方之間可能發生一些軍事危機甚至衝突。為什麼會發生這種事？吳心伯說：“我的邏輯是，如果特朗普不能從中國方面得到讓步，他就會發瘋，然後會讓他的高級助手在與中國的關係上為所欲為。因此，可以預料到中國會做出非常激烈的反應，尤其是在軍事層面……我很擔心中美關係因此會自由落體式變差。”



至於中國應該怎麼應對？吳心伯認為，中方已經在特朗普的第一任期內獲得了一些與他打交道的經驗，會有更好的準備。首先，中方可以嘗試更多和他本人有效接觸，特別是最高層，如果特朗普上台之後很快可以中美元首會面的話是一件好事；第二，中國應該從經貿領域開始思考與特朗普交易的可能性；第三，中國需要準備好“鬥爭”，可能是從經貿層面最先開始。“我認為明年的前6個月將是至關重要的，這將很大程度上決定中美關係是我上述講的三種情況中的哪一種。”他說。



在問答環節中談到台海局勢時，吳心伯表示，“在美國的防禦理論中，對中國的關鍵詞是威懾，目前來看，我們看到美國並不願意在台灣問題上與中國開戰，這讓我感到一些樂觀的因素。但也不排除一些危險分子會挑戰極限，在台灣問題上製造危機，那又是另外一種情況了。但不管麼說，華盛頓能否為台灣冒險還需要打上一個問號。”

