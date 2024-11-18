20對老友記補辦婚禮　婚紗禮服終圓夢

20對參與補辦婚禮的老夫老妻總婚齡達900年。香港文匯報 中評社香港11月18日電／香港文匯報報導，無國界義工昨日在長者日舉辦跨世紀長者婚禮，為20對60歲或以上長者夫婦補辦婚禮，讓他們一圓穿婚紗禮服的心願。今屆主題是“珍·愛”，提倡珍惜健康身體和身邊老伴，以及每個共度的時刻。有結婚半世紀的夫婦表示，婚姻在於互相忍讓，“摩擦總會有，大家互相遷就，講嚇笑，嗌交都好小意思。”



昨日的第十七屆跨世紀長者婚禮，是三年疫情後首次復辦，20對參與的長者夫婦總婚齡達900年，是真正的“長長久久”。他們雖非生於盲婚啞嫁年代，但均渴望為昔日未盡如人意的婚禮進行補白，或希望借活動向枕邊人表達謝意。無國界義工自2004年起已動員超過2，000義工人次，共見證逾300對長者的喜事，今年報名反應亦極為熱烈。



互相尊重忍讓 一生相隨



最年長的夫妻為77歲的倫先生與72歲的倫太，今年適逢50周年金婚。倫先生回憶與當年15歲的妻子初見時，已把樂天活潑的她放在心上，情芽破土而出，惟未敢表白，其後為多見心上人，每日在校門守候管接管送，妻子終被其感動，兩人剛20出頭便結為夫妻，育有一對子女。



倫太表示婚姻長久的秘訣在於互相尊重和忍讓，疫情期間特別珍惜與丈夫在一起的日子，昨日婚禮彌補當年結婚未有穿婚紗的遺憾，“從心底開心，會係一個好珍貴的回憶。”



另一對“新人”亦是50周年金婚，71歲的周太談及當年種種時嘴角總向上揚，表示自己性格豪爽，丈夫則溫柔敦厚，彼此屬於“互補型”，而她特別欣賞丈夫永遠以家庭為先，體貼入微，會主動分擔育兒工作，更包攬所有家務。75歲的周先生則笑言即使今天仍為妻子心動，“結婚宣誓時講好無論環境順逆、貧窮富貴、健康疾病，都永遠愛妳，相伴就是一輩子的相隨。”

