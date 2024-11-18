中方：中加應努力推動解決經貿分歧

中評社北京11月18日電／據大公報報導，11月16日，中國商務部部長王文濤在秘魯利馬會見加拿大國貿部長伍鳳儀，雙方就中加經貿關係及各自關心的經貿問題進行務實和坦誠的溝通。



王文濤表示，中國連續多年穩居加第二大貿易夥伴，經貿合作始終是兩國關係發展的重要引擎。雙方應共同努力，管控並推動解決雙邊經貿關係中存在的分歧，這符合兩國及兩國人民的根本利益。



王文濤指出，加方對中國電動車、鋼鋁等產品採取歧視性限制措施，持續加嚴針對中國企業的外資審查，給中加經貿關係帶來嚴峻挑戰。加方應採取實際行動，合理界定國家安全邊界，為中加經貿合作創造良好環境。中方歡迎加方重申支持多邊貿易體制，堅定維護自由貿易原則和世貿組織規則。希望加方與各方一道，共同反對單邊主義、保護主義。



伍鳳儀表示，加方重視發展對華經貿關係，願同中方在各層級保持開放的溝通渠道，以建設性的方式推動解決雙方各自關切。加方支持中國擔任2026年APEC東道主，願與中方和各方共同努力，推動2026年APEC取得成功。



今年8月26日，加拿大政府宣布自2024年10月1日起對來自中國的電動汽車徵收100%的關稅，加征關稅車型除了純電動車外，還包括插電混合動力乘用車、油電混合動力車、燃料電池車，且涵蓋乘用車、卡車、巴士和貨車等多種類型。此外，加拿大還宣布於10月22日對自華進口鋼鋁製品正式加征25%附加稅的最終產品清單。