重慶開展違規吃喝整治　斬斷由風及腐鏈條

中評社北京11月18日電／據中國紀檢監察報報導，重慶渝富控股集團有限公司原黨委副書記王萬洪多次在生日、節日期間接受私營企業主安排的宴請；渝北區玉峰山鎮黨委原書記唐先文多次接受鎮村幹部安排的宴請，長期邀約鎮村幹部和私營企業主吃喝並在酒後賭博……近日，重慶市紀委監委對6起違規吃喝典型問題進行公開通報，釋放出嚴查嚴處違規吃喝問題，糾治享樂主義奢靡之風的強烈信號。



違規吃喝問題具有較強的頑固性、反復性，今年以來，重慶市紀委監委嚴肅糾治違規吃喝頑疾，緊盯容易“死灰復燃”的老問題和隱形變異的新表現，下發《關於深化違規吃喝專項整治 狠刹違規吃喝歪風的通知》，細化7個方面工作措施，動員部署全市各級紀檢監察機關深入開展違規吃喝專項整治，堅決斬斷由風及腐鏈條。



“隨著監管的不斷加強，違規吃喝行為變得更加隱蔽，一些人通過‘精致’走賬、‘吃公款’、‘吃公函’等方式規避監督，或者在私人會所、內部食堂等隱蔽場所進行吃喝，甚至通過虛構接待事項套取公款用於違規接待。”重慶市紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹，該市各級紀檢監察機關綜合運用信訪、巡視巡察等方式拓展線索來源，精準識破享樂奢靡“隱身衣”。同時深化協同監督，與相關部門聯合印發加強貫通協調的工作措施，通過完善監督計劃共商、過程互助、成果共享等工作機制，合力糾治跨部門、跨地域、跨領域的違規吃喝問題，讓違規吃喝無所遁形。



針對駐外辦事處工作地點游離在外的特殊性，重慶市紀委監委駐市政府辦公廳紀檢監察組主動靠前監督，經常性對駐外辦事處主要負責人進行談話提醒，不定期與當地企業代表座談，深入查找問題。同時，通過運用部分地區駐外辦事處違規公款吃喝、請客送禮典型案例，督促召開警示教育會、推動組織旁聽庭審等方式開展警示教育。



江北區紀委監委發揮大數據作用，全覆蓋篩查各單位近兩年相關發票信息，發現22家單位、73張發票存在疑似問題並逐一核查，對9名相關責任人進行約談提醒、責令書面檢查等，督促相關單位加強人員管理、完善內控制度。渝中區紀委監委統籌監督力量，拓寬問題線索來源，與統計、審計、稅務、公安等建立問題線索通報機制，從有關報表、票據等信息中查找公職人員超標準接待、違規吃喝等問題。