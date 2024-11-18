涉嫌違紀的領導幹部主動投案彰顯反腐效能

中評社北京11月18日電／據中國紀檢監察報報導，雲南省曲靖市人大常委會黨組副書記、副主任唐開榮，廣西壯族自治區百色市人大常委會黨組成員、副主任石永超，山東省淄博市委常委、副市長宋振波涉嫌嚴重違紀違法，主動投案……近期，中央紀委國家監委網站連續發布多條黨員領導幹部主動投案消息。此前，網站還發布青海省委常委、政法委書記楊發森，十三屆全國人大華僑委員會副主任委員羅保銘等中管幹部主動投案消息。涉嫌嚴重違紀違法的黨員領導幹部接連投案，彰顯出新征程一體推進不敢腐、不能腐、不想腐叠加效應正在放大，反腐敗治理綜合效能日益提升。



經過新時代史無前例的反腐敗鬥爭，主動投案從轟動一時的“新聞”到如今通報中的“高頻詞”，從側面印證了反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固的時代大勢。不少問題幹部表示，選擇主動投案首先還是因為“怕”。這個“怕”源於十餘年如一日強力反腐形成的強大震懾。進入新時代，以習近平同志為核心的黨中央以“得罪千百人、不負十四億”的強烈使命擔當，堅定不移推進反腐敗鬥爭，始終保持懲治腐敗高壓態勢。數據最能說明問題。黨的十九大以來，全國紀檢監察機關每年立案數都超過59萬件，每年處分人數都超過58萬人。僅今年前三季度，全國紀檢監察機關立案數就達64.2萬件，處分58.9萬人。反腐敗高壓態勢持續保持、不斷強化，促使問題幹部認識到黨中央懲治腐敗決心一以貫之、堅如磐石，切實感受到“零容忍”不是空話，搞了腐敗藏不住、躲不了，從而丟掉幻想、主動投案。



問題幹部紛紛選擇主動投案，是反腐敗治理綜合效應的直觀顯現，也是一體推進“三不腐”的必然結果。新時代反腐敗鬥爭更加注重運用“全周期管理”方式一體推進“三不腐”，把不敢腐的強大震懾效能、不能腐的剛性制度約束、不想腐的思想教育優勢融於一體，讓黨員幹部因敬畏而“不敢”、因制度而“不能”、因覺悟而“不想”。持續發力、縱深推進反腐敗，保持懲處“後墻”不鬆、底線常在；修訂紀律處分條例，印發《紀檢監察機關準確運用“四種形態”實施辦法（試行）》，為正確運用政策策略提供依據；做實思想政治工作，加強教育引導，講形勢、促轉化……黨的二十大以來，我們黨在一體推進“三不腐”上展現新作為、取得新成效，紀法震懾、政策感召、思想教育綜合發力，促使越來越多的違紀違法黨員幹部選擇正視問題、主動投案，折射出反腐敗整體效能不斷提升。成效帶來啟迪，變化堅定信心。事實證明，一體推進“三不腐”不僅是我們黨推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭實踐的科學總結，也是新征程縱深推進反腐敗鬥爭的必由之路。



反腐敗永遠在路上，必須保持清醒頭腦，永遠吹衝鋒號。必須清醒看到，當前反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，腐蝕和反腐蝕鬥爭長期存在，稍有鬆懈就可能前功盡棄，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲。新征程上，必須知重負重、知難而進，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，不斷放大一體推進“三不腐”叠加效應、綜合效能，做到同時發力、同向發力、綜合發力，推動各項措施在政策取向上相互配合、在實施過程中相互促進、在工作成效上相得益彰，取得更多制度性成果和更大治理成效。