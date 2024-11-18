金價跌逾4%　業內人士認為短期企穩反彈

來源：深圳商報 中評社香港11月18日電／深圳商報報導，在經歷了此前的大漲後，上周國際金價連跌5天，紐約期金單周下跌逾4%，創出了近3年來最大的單周跌幅。業內人士認為，短期金價將逐步企穩反彈，中期走勢要觀察美元指數、地緣局勢等因素。



由於美元指數走強，國際金價上周大跌。截至上周五收盤，紐商期金收於每盎司2570.10美元，單周累計下跌4.62%。



10月底，黃金終結了上漲趨勢，短短半個月時間價格連續下挫。從10月30日至11月15日，國際金價跌幅超過9%，不僅連續跌破2700美元／盎司和2600美元／盎司整數關口，還一度跌穿2550美元／盎司。



記者梳理發現，截至11月15日，周生生、周大福等品牌足金飾品報價為每克775元左右，較上周初下跌約27元。半個月前，金飾價格最高達826元／克。



國際金價連續下跌，相關話題在網絡社交媒體上成為熱門話題。



不過，金價大跌使得部分購金者開始抄底。深圳一家珠寶上市公司人士向記者透露，由於金價大跌，最近兩天部分金店銷量有所提升，首飾金銷量較一周前有所增加。



此前金價高企令需求有所減弱。世界黃金協會發布的《2024年三季度中國黃金市場回顧與趨勢分析》指出，前三季度，中國市場金飾需求同比下降23%降至373噸，主要原因是人民幣金價持續高位、消費者信心匱乏等。



面對金價大幅波動，部分貴金屬相關公司通過期貨來套期保值。恆邦股份在互動平台上表示，公司為貴金屬冶煉企業，為防範價格波動風險，制定了庫存套保的套期保值模式，能夠保障公司完成年度生產經營計劃，有效規避了產品價格波動對公司盈利穩定性的影響。



對於金價近期的大跌，深圳一家期貨公司人士對記者表示，“金價近期之所以大幅回調，和此前巨大的漲幅有關。特朗普當選為美國總統後，美元指數持續走高，這使得金價承壓。此外，市場預期地緣政治緊張局面會有所緩解，這也使得金價的避險功能弱化。短期看，金價連續大跌後將有所企穩，中期走勢還要看美元指數走勢以及地緣局勢變化。”



對於金價後市，中信證券首席經濟學家明明表示，短期來看，黃金的主要矛盾在於特朗普當選之後投資者的強美元預期；長期來看，美國長期通脹中樞尚未明顯回落和美國實施擴張性的財政政策，這兩個因素均有望對金價形成支撐。因此，黃金的長期表現或優於其短期表現。



國泰基金認為，短期金價波動或有所放大。長期來看，貨幣超發及財政赤字貨幣化背景下，美元信用體系受到挑戰；加上全球地緣動盪頻發推動資產儲備多元化，黃金作為安全資產的需求持續提升。全球“去美元化”的趨勢使得黃金有望成為新一輪定價錨，使得貴金屬有望具備上行動能。