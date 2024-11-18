多國呼籲聯合國氣候變化大會期間休戰

中評社北京11月18日電／據新華網報導，正在阿塞拜疆首都巴庫舉行的《聯合國氣候變化框架公約》（以下簡稱《公約》）第二十九次締約方大會（COP29）上，受奧林匹克休戰啟發，約130個國家加入“COP休戰”倡議，呼籲各國在聯合國氣候變化大會期間停止軍事行動，團結應對氣候變化。



大會主席國日前發表的聲明說，休戰期擬定為氣候變化大會會期所在的11月。聲明說，“COP休戰”有兩個核心目標：減少軍事行動排放對環境的影響，推動團結一致應對氣候變化。包括中國在內的約130個國家加入了倡議，這一倡議還得到了1000多個國際機構、私營企業代表、民間組織以及有影響力的公眾人物支持。



聲明說，全球軍事活動排放了大量溫室氣體，估計占全球年排放量的5.5%，這一數字高於航空業和航運業的總和。衝突對環境造成毀滅性影響，破壞生態系統，污染土壤、水和空氣，加劇氣候危機，阻礙保護自然資源的努力。



“COP休戰”的靈感來自奧林匹克休戰。1993年，第48屆聯合國大會首次審議並通過奧林匹克休戰決議。此後歷屆奧運會、冬奧會主辦國都向聯大提交奧林匹克休戰決議。



COP29於11月11日開幕，計劃會期至22日，來自約200個國家和地區的《公約》締約方代表、商界領袖、科學家、青年代表、媒體記者以及其他利益相關者等參加本次大會。