邵逸夫天文學獎得主：學習要有好奇心

圖：庫爾卡尼在天文學上有眾多開創性發現，今年獲邵逸夫天文學獎。（圖源：大公報） 中評社北京11月18日電／據大公報報導，2024年度邵逸夫天文學獎近日頒予美國加州理工學院講座教授史裡尼瓦斯.庫爾卡尼，以表彰他在毫秒脈衝星、伽馬射線暴、超新星及其他可變或瞬變天體的開創性發現。庫爾卡尼在帕洛馬瞬變工廠及其後繼者史維基瞬變探測器的構思、建造和領導上成就卓越，徹底改變了人類對時變光學天空的理解。這個獎項亦同時表彰他在恒星天文學其他領域中的發現。



庫爾卡尼接受採訪時表示，對每次新發現都感到興奮，認為這是科學研究的魅力所在。他強調，好奇心在追求知識中的重要性，又鼓勵人們嘗試不同探索，從中找出自己擅長的事情。



時域天文學的核心在於監測和分析天體的變化，從而理解宇宙中各種天體的演化與物理機制，而傳統天文學通常關注天體的靜態特徵，如恒星、星系和行星的結構、組成和分布等。



庫爾卡尼現為美國加州理工學院物理、數學和天文學部天文學及行星科學喬治.埃勒裡.黑爾講座教授，他的研究涵蓋諸多方面，包括首次發現的毫秒脈衝星，以及破解伽馬射線暴的起源等。



在他還是一名研究生時，他和他的合作夥伴發現了第一顆毫秒脈衝星，這是一顆快速旋轉的中子星。目前已知的毫秒脈衝星有數百顆，它們是宇宙中最準確的天文時鐘，被用於測試愛因斯坦的廣義相對論，以及尋找來自超大質量黑洞相互合併時產生的引力波。



伽馬射線暴於20世紀60年代首次被發現，但幾十年來它們的起源一直是個謎。庫爾卡尼和他的合作夥伴於1997年確定一個伽馬射線暴的距離，從而取得關鍵性突破。他們證明這個爆發起源於遙遠的宇宙，遠遠超出人類的銀河系，因此肯定是一個具備極高能量的天文事件。



建太空探測器 培育年輕學者



庫爾卡尼參與建立帕洛馬瞬變工廠（PTF）及其後繼者史維基瞬變探測器（ZTF）。ZTF每兩天掃描一次整個北半球天空，使用自動化軟件分析數據，並透過一個警報系統通報發現的情況，在數分鐘內向世界各地的天文學家傳達瞬變事件的消息。

