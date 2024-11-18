醫管局抗疫主帥退休　勉醫護用好大數據AI

圖：傳染病專家曾德賢醫生獲今年醫管局傑出員工，他將於明年退休。（圖源：大公報） 中評社北京11月18日電／據大公報報導，經歷沙士、新冠兩場疫戰，行醫32年的傳染病專家曾德賢醫生將於明年退休，他說大數據分析和人工智能可加快找出傳染病源頭，但寄語同事不忘初心，保持熱誠，“人工智能無法取代醫生對病人的關懷。”



醫管局傳染病中心醫務總監兼瑪嘉烈醫院顧問醫生（內科及老人科）曾德賢獲頒發今年醫管局傑出員工。回望32年行醫生涯，經歷兩次疫戰，他總結出“薪火傳承，隨時做好準備”。



曾德賢於1994年赴澳洲讀熱帶醫學碩士，前往所羅門群島捕蚊研究瘧疾，以身體為餌捕蚊，當時他思考“一只小小的蚊子為什麼可以傳染，影響全世界？”開始與傳染病科的結緣，觸發選擇傳染病專科。



沙士後傳染病控制大有進步



曾德賢在2002年完成傳染病及內科專科培訓後，2003年遇上沙士爆發，當時他以“新丁”角色上場抗沙士。疫症爆發初期，他憶述物資不足，防護口罩需循環再用，沙士在醫護人員認知中存在太多未知數，“心態上會孤單一點，壓力都幾大！”



17年後，新冠疫症來勢汹汹，瑪嘉烈醫院傳染病中心接收首批新冠肺炎確診病人，這時曾德賢已成為獨當一面的抗疫主帥，帶領一班年輕同事作戰，起初更擔心同事們的意願，但原來他們已做好心理準備，亦有內科同事自願加入wet team（一起“落水”抗疫），而年輕一輩從不畏懼，表示“選擇了傳染病這一科已做好準備”。