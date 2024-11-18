澳門青團各有工作重點：都是“一家人”

中評社北京11月18日電／據大公報報導，澳門青年團體代表17日接受大公文匯全媒體訪問時表示，澳門各青年社團是“一家人”，各有不同重點，希望透過不同社團全板塊覆蓋澳門青年工作。



澳門青聯秘書長戴嘉萍介紹指，為培養更多具備國際視野、有能力參與國際事務的澳門青年，澳門青聯推出“國際事務人才培訓計劃”為青年提供一系列相關培訓，助力澳門青年走上國際舞台。



澳門中華新青年協會理事長黃滋才表示，該協會其中一個重要任務是培養議政人才，透過不同組織和活動釋放青年聲音，希望推動更多有志青年參與社會，為“一國兩制”成功實踐培育更多接班人。



去年成立的澳門青年發展服務中心，主要圍繞支援青年學業、就業、創業和置業“四業”開展工作。該中心副總幹事張嘉敏表示，今年年初組織澳門青年到橫琴參訪金融企業、幫澳門青年現場配對工作，簽署了300多份實習就業意向書。該中心日前與香港大公文匯傳媒集團共同舉辦“新青年 新動力 新機遇──慶祝澳門特別行政區成立25周年暨領航‘9＋2’．第五屆粵港澳大灣區發展論壇（澳門）”。



澳門中華學生聯合總會會員大會主席阮舒淇表示，現有團體會員近70個，個人會員1．7萬多人。她說學聯重點工作之一是培養學生愛國情懷，增強學生對祖國、歷史的了解。