網評：中美元首利馬會晤　關係平穩過渡

中評社北京11月18日電／網評：中美元首利馬會晤 關系平穩過渡

來源：大公報 作者：馬浩亮



此次中美元首利馬會晤，恰逢關鍵時間節點。兩國元首不約而同提到“過渡”。習近平主席表示，中方願同美國政府繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關系平穩過渡，造福兩國人民。拜登總統亦表示，美方願在過渡期同中方加強溝通對話，增進彼此相互認知，負責任地管控分歧。可以說，“穩中求進”成為雙方的最大公約數。



從短期看，當前美國政局處於過渡銜接期，特朗普即將重返白宮，其對外政策充滿不確定性。全球對此高度關注，也充滿擔憂。從長遠看，在百年未有之大變局中，中美關系正處於深度調整轉型期。努力確保中美關系平穩，不僅符合兩國利益，也是世界的共同企盼。此次利馬會晤，在“巴厘島共識”和“舊金山願景”的基礎上，繼續凝聚共識、擘畫未來願景，於新陳代謝之際，建承前啓後之功。



習近平主席在會晤中，以厚重的歷史縱深和開闊的戰略視野，從正面反面、短期長期、雙邊多邊等多個維度，總結了中美關系的七點經驗啓示，包括“六要一不”：要有正確的戰略認知，要言必信、行必果，要平等相待，不能挑戰紅綫、底綫，要多搞對話和合作，要回應人民期待，要展現大國擔當。這一方面通過明確劃定紅綫底綫，為中美關系設置防護欄和安全網；另一方面也展示了中方的誠意善意，為特朗普2．0時代的中美關系開辟更多發展空間與合作場景。



值得注意的是，習近平主席強調了台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利等4條紅綫，并就台灣、經貿科技、網絡安全、南海、烏克蘭危機、朝鮮半島等問題闡明中方立場，台灣都被置於首位。這些熱點難點，事關中國主權安全和發展權利，也是美國操弄世界格局的重要棋子、打壓遏制中國的主要切入點。