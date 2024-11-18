中評社北京11月18日電／網評：習主席會晤拜登傳遞中美關係重要信息

來源：大公報 作者：屠海鳴（（全國政協港澳台僑委員會副主任，香港新時代發展智庫主席，暨南大學“一國兩制”與基本法研究院副院長、客座教授））



當地時間11月16日下午，正在秘魯利馬出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議的國家主席習近平同美國總統拜登舉行會晤。



習主席指出，過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。過去4年的經驗值得總結、啟示需要記取，我認為至少有以下幾條：一是要有正確的戰略認知；二是要言必信、行必果；三是要平等相待；四是不能挑戰紅線、底線；五是要多搞對話和合作；六是要響應人民期待；七是要展現大國擔當。



習主席闡述的以上七條原則，以歷史視野和全局高度看待中美關係，以大國擔當和人民利益看待中美責任，以開放胸懷和進取態度看待人類前途命運。習主席的這番話是對拜登政府說的，也是對下一屆美國政府說的，傳遞出中方處理中美關係的原則立場。



深刻領會習主席闡述的七條原則，可以洞察中美關係的發展走向，以及對世界政治經濟格局的深遠影響。“一國兩制”下的香港在國家大局中的地位日益重要，中美關係對香港的影響更加直接、更加深遠，讀懂習主席會晤拜登傳遞的重要信息，有利於香港社會形成推動發展、抵禦風險的共識和合力。



美方須擺正心態姿態



習主席闡述的七條原則當中的前三條涉及到處理中美關係的心態和姿態問題，希望美方樹立正確認知、言而有信、平等相待。



習主席指出：“‘修昔底德陷阱’不是歷史的宿命，‘新冷戰’打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。”

