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保利美高梅博物館在澳門開館
http://www.CRNTT.com
2024-11-18 16:19:30
11月16日，觀眾在保利美高梅博物館參觀展出的雲錦《絲路華章》卷軸。（圖源：新華社）
中評社北京11月18日電／據新華社報導，11月15日，保利文化與美高梅聯合打造的保利美高梅博物館在澳門舉行開幕式。博物館的首個展覽“藍色飄帶——探索神秘海域 邂逅絲路遺珍”共展出184組、228件珍貴文物館藏及國內外著名當代藝術珍品，其中包括圓明園猴首、牛首、虎首、豬首四座銅像在內的近30件國家一級文物。
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