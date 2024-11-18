保利美高梅博物館在澳門開館

11月16日，觀眾在保利美高梅博物館參觀展出的雲錦《絲路華章》卷軸。（圖源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，11月15日，保利文化與美高梅聯合打造的保利美高梅博物館在澳門舉行開幕式。博物館的首個展覽“藍色飄帶——探索神秘海域 邂逅絲路遺珍”共展出184組、228件珍貴文物館藏及國內外著名當代藝術珍品，其中包括圓明園猴首、牛首、虎首、豬首四座銅像在內的近30件國家一級文物。

