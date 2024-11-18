俄方：烏使用美制導彈襲俄必致局勢嚴重升級

俄羅斯莫斯科（資料圖）（圖源：央視網） 中評社北京11月18日電／據央視網報導，當地時間11月17日，俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基回應“美國政府已允許烏克蘭使用美國武器襲擊俄境內縱深目標”這一消息時表示，使用美制導彈對俄羅斯地區縱深的打擊必然會導致極其嚴重的局勢升級，可能帶來更加嚴重的後果。拜登政府不可能不明白，他們留給特朗普團隊的將不僅僅是解決烏克蘭衝突問題，還包括防止全球對抗問題。



同一天，俄羅斯聯邦委員會（議會上院）國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫在接受採訪時表示，美國授權烏克蘭使用美制導彈對俄羅斯進行縱深打擊是前所未有的步驟，俄方將對此立即作出回應。



知情人士：美政府已允許烏克蘭使用美國武器襲擊俄境內縱深目標



當地時間11月17日，據路透社報導，三位知情人士表示，美國拜登政府已經解除了禁止烏克蘭使用美國提供的武器襲擊俄羅斯境內縱深目標的限制，這是美國在俄烏衝突中政策的重大變化。



消息人士稱，烏克蘭計劃在未來幾天進行首次遠程襲擊，該襲擊很可能使用陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。據悉，烏克蘭總統澤連斯基數月來，一直要求美國允許烏克蘭軍方使用美國武器打擊遠離其邊境的俄羅斯軍事目標。