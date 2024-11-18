台灣身障人士盡展才藝綻放“弦月之美”

中評社北京11月18日電／據新華社報導，“28年前，我是坐在最後一排觀看‘弦月之美’的小觀衆。舞台上的表演者沒有完整的身軀，卻能跳出完美的舞姿。”台灣肢殘歌手蔡佩芙17日對觀衆說，很高興能如願站上舞台，通過歌聲將正能量傳遞出去，讓社會知道每個生命都是獨一無二，都是能够創造美好的。



當日下午，2024第28屆“弦月之美”身障人士才藝大展在台北北投上演。這一展演由台灣截肢青少年輔健勵進會主辦，28年前在台北孫中山紀念館首次亮相即驚艶全場，經過多年發展已成為台灣身障人士的年度才藝演出盛會。



“沒有聲音，一樣可以歌唱；沒有翅膀，一樣可以飛翔；沒有手腳，一樣可以跳舞；肢體雖有殘缺，生命依舊圓滿……”由多位身障人士演繹的開場歌舞《弦月之美》，希望讓觀衆們體會到“弦月滿月都是月，滿月弦月一樣美”的主旨。



隨後，歌曲《十八姑娘一朵花》、表演《功夫扯鈴幻化飛龍》、舞蹈《靜聆舞悅》等節目陸續登場，身障人士精彩亮相，同台展現藝術表演無障礙的魅力，不時引來台下熱烈掌聲。



“三指歌手”蔡佩芙獻唱了《隱形的翅膀》和《我的未來不是夢》。先天肢體殘疾的她，不到一歲手腳就經過多次手術，只有三個手指正常。她說，近距離還可以看到雙手許多縫合的痕跡，雖然不是那麼漂亮完美，但每一個生命都有美好的地方。她鼓勵大家“不光要看到自己失去了什麼，也要看到自己擁有了什麼”，努力為自己的人生開啓另一扇門。