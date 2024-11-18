中評社北京11月18日電／網評：手機銷售越熱，越要更體恤消費者

來源：光明網 作者：光明網評論員



剛剛過去的“雙十一”，被輿論形容為時間“超長”而效果“尋常”。在卷低價的趨勢中，一個價格普漲的消費品類引人注目：國產手機。



據媒體統計，在相同類型、相同配置的前提下，今年各手機品牌旗艦機價格普遍上浮了200至500元左右。從更長的時間綫看，2019年國產手機均價2685元，而經過今年的“雙十一”，國產手機均價即將邁入4000大關。



“國產手機”的價格逆勢此次特別顯眼，首先源於其最初市場定位在“務實”“性價比”上，與蘋果這類高智性、奢侈品營銷模式的產品形成了差異優勢；其二也是因為在日用消費品消費普遍降級的背景下，手機價格普漲卻依然銷量不減，“三折叠屏”等高端機型更是迎來了“百萬人排隊”“黃牛圍堵”的消費場景，著實形成了風景獨好的場面。實際上，這種冷中獨“熱”的反差，恰是手機能逆勢漲價的深層原因。



智能手機背後的技術媒介，已經是現代人的生活世界本身，是現代人一切經濟社會關系的總體。2010年，在美國金融危機影響全球的背景下，一家服務公司CEO在接受BBC采訪中說，面對失業或經濟蕭條而不得不勒緊褲帶的時候，人們傾向於去做的第一件事是消減在奢侈品方面的開支，15年前，為了省錢，手機可能會是第一批要消減的東西之一，“而今天，手機則會是人們最後才會放棄的一樣東西，因為它在個體融入經濟和社會方面扮演著核心角色。”越是在個體與家庭經濟嚴峻的時候，越不能與手機的世界失去聯系。



也就是說，消費降級及其所指向的經濟挑戰，反而會客觀強化手機的不可或缺性，會強化其在信息獲取、社交維系、媒介生活的關鍵作用。比如，越是這樣的時候就越會有更多的人進入短期擇業、零工市場，手機是維系這類工作資訊的唯一紐帶；比如，還會有大量再就業人群進入直播、短視頻等綫上勞動領域，手機更是綫上職業的基本“勞動工具”。這樣的消費者，恐怕正是國產手機的用戶畫像。

